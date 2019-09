Vannes : des riverains en lutte contre les dealers

C'est dans un petit bois très bucolique qu'a lieu le trafic. Venus de Vannes et de toute la Bretagne, les dealers vendent surtout du cannabis à une centaine de clients chaque jour selon les voisins. Ces derniers n'en peuvent plus et ne veulent surtout pas être reconnus par crainte de représailles. Avec des affiches et des banderoles, ils ont décidé d'alerter régulièrement sur ce qui perturbe leur quotidien.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.