Var : la saison des figues, officiellement ouverte

JT 13H - A Solliès-Pont, dans le Var, la récolte des figues bat son plein. Cette année 2019, la saison est particulièrement bonne.

Si l'été 2019 a été marqué par une sécheresse inouïe, les figues semblent avoir eu leur dose adéquate en soleil et en eau. En effet, ce fruit noble est particulièrement juteux et sucré cette saison, surtout la variété bourjassotte, la figue du Solliès-Pont. Bénéficiant d'une appellation d'origine protégée depuis 2011, elle est très prisée par les consommateurs.



