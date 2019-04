Var : les campings se préparent à accueillir les premiers vacanciers du printemps

Nino De Luca est responsable technique au sein du camping "Clau Mar Jo" à Bormes-les-Mimosas, dans le Var. Pour lui, c'est la dernière ligne droite pour tout remettre en état après plusieurs mois d'hivernage. Dans deux jours, la piscine du campus doit être remplie. De son côté, Sophia Pireyre vient de rouvrir 70 mobil-homes et aménage les terrasses. Le camping "Clau Mar Jo" est prêt à accueillir les premiers vacanciers du printemps. A quelques kilomètres, d'autres campings se préparent, eux aussi, à accueillir les visiteurs.



