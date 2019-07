Var : un incendie ravage une vingtaine d'hectares à Saint-Mandrier-sur-Mer

Près de 20 hectares sont partis en fumée, lundi à Saint-Mandrier-sur-Mer. C’est dans cette commune du Var, située dans la baie de Toulon, qu’un violent incendie s’est déclaré en fin de matinée, mobilisant des dizaines de sapeurs-pompiers.





Deux groupes d'interventions spécialisés dans les feux de forêt ont été engagés ainsi que des hélicoptères bombarbiers d'eau et des Canadair de la Sécurité civile. Au total, ce sont environ 170 hommes qui tentaient de stopper l’avancée des flammes, poussées par un fort vent d’ouest, a indiqué la Sécurité civile à LCI. Cette dernière précisait que le feu était maîtrisé lundi après-midi. Le sinistre a nécessité l'intervention de plusieurs types d'avions bombardiers d'eau, 4 Canadair, de 2 Tracker et un Dash, et plus de 35 largages ont été réalisés.