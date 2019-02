Vars : la saison des vacances de ski se prépare

Les vacances d'hiver sont importantes pour l'économie de montagne. A l'approche de la pause de février, des centaines de stations de ski se préparent à l'affluence des vacanciers. A Vars, dans les Hautes-Alpes, un restaurateur se prépare à servir en moyenne 450 repas par jour dès ce samedi 9 février 2019. Les propriétaires des locations saisonnières s'affairent également avant l'arrivée des premiers clients. Les pisteurs, quant à eux, vérifient les parcours et les pistes dès les aurores pour garantir la sécurité des skieurs.



