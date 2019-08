Vaucluse : le conseil départemental demande aux communes de retirer les panneaux indiquant le nom de la ville en "provençal"

Selon Le Figaro, ces courriers demandent expressément leur retrait en arguant de l'application de la loi du 24 juillet 1967, selon laquelle ces panneaux en français délimitent officiellement la vitesse à l’entrée d’une agglomération et certains maires sont dans l'incompréhension. C'est le cas du maire de la commune de Pernes-les-Fontaines, située entre l'Isle-sur-la-Sorgue et Carpentras.





"Ça fait 31 ans qu'il est posé, cela fait du mal à personne, je ne pense pas que ça perturbe la circulation quand le touriste arrive, explique le maire Pierre Gabert à La Provence, si on l'enlève et qu'on l'installe ailleurs ça va faire une multiplication de panneaux et là ça risque de perturber l'automobiliste". Pour lui, il ne s'agit ni plus ni moins qu'une défense de la tradition provençale. "Si on nous les enlève, je les remettrai. On est en Provence. Aujourd'hui, il y a de l'anglais partout, même la région s'y met dans sa campagne de communication et nous notre langue maternelle faudrait qu'on la jette dans le fossé, arrêtons un peu !", dit-il. Dans la commune des Taillades, non loin de Cavaillon, les panneaux ont été enlevés la semaine dernière.