Vaucluse : les premiers melons de la saison arrivent

Le melon est l'un des légumes les plus consommés des Français en été et l'un des moins caloriques. La saison 2019 s'annonce très bonne et les premières productions arrivent avec deux semaines d'avance. Les étals de marché affichent encore un prix assez élevé, à 8,95 euros le kilo, mais le melon de Cavaillon attire déjà les consommateurs.



