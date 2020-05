A l'heure du déconfinement, le service Vélib' sera-t-il bien en selle ?

Des stations vides, des pneus crevés et des vélos cadenassés par des usagers lassés. Les Parisiens ont tous en mémoire l'état du parc Vélib' au moment de la longue grève des transports en commun. Comme à cette époque, la population va éviter d'utiliser métro, bus et trams, et devrait jeter leur dévolu sur ce moyen de transport en libre-service, de plein air et qui offre la garantie de ne croiser personne, en pédalant à bonne distance les uns et des autres.

Si "la désinfection des vélos est d'ores et déjà systématique dans les ateliers de maintenance" et que Vélib' Métropole assure que "différents dispositifs spécifiques" aux questions d'hygiène "sont à l'étude", le syndicat préfère compter sur le comportement des usagers. Une stratégie assumée par Smovengo. L'opérateur de Vélib' rappelle en effet auprès de LCI qu'avec une flotte importante et des cycles utilisés entre sept et huit fois par jour, il est "impossible" de les désinfecter entre chaque course. L'opérateur avance également qu'un tel système pousserait les Parisiens à "baisser leur vigilance". Il leur est donc plutôt conseillé de se "laver les mains avant et après avoir utilisé un Vélib'", d'"éternuer dans son coude", de "jeter les mouchoirs dans des poubelles plutôt que dans les paniers" et d'"éventuellement porter des gants".

Quant à savoir s'il y aura des distributeurs de solution hydroalcoolique, notamment afin de permettre aux usagers de suivre la première consigne donnée ci-dessus - comme ce sera par exemple progressivement le cas dans 2000 abris-voyageurs et sanisettes de la capitale -, Smovengo nous dit que le sujet est "toujours à l'étude".