Vélo : roulez en toute sécurité

ÇA VOUS TENTE ? - Lumière aimantée, bombe réfléchissante, kit de visibilité junior... Coralie Dioum nous fait découvrir divers accessoires utiles pour assurer la sécurité des cyclistes.

Pour la rentrée, Coralie Dioum nous propose un florilège d'objets et accessoires qui pourront nous être utile, notamment pour les cyclistes. C'est le cas d'une petite lumière aimantée qui peut être accrochée partout même sur un vélo. Durant la nuit, elle permet de retrouver son éclairage sur la bicyclette. Ensuite, la bombe réfléchissante qui peut se vaporiser sur toutes les matières. Son avantage : elle ne se voit pas en journée et dure un an. Quid de leurs prix ? Où trouver ces objets ?



Ce dimanche 15 septembre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir un florilège d'objet pour la sécurité des cyclistes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 15/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.