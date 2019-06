Vendée : une pluie d'hommages pour les trois sauveteurs de la SNSM tués en mer

En Vendée, la ville toute entière est profondément attristée. Trois sauveteurs de la SNSM ont péri en mer le 7 juin 2019. Dans les églises des Sables-d'Olonne, des cierges brûlent en leur mémoire et le prêtre leur a rendu hommage durant la messe de ce 9 juin 2019, jour de Pentecôte. Les habitants témoignent une solidarité envers ces héros. Par ailleurs, des appels aux dons ont été lancés en soutien aux familles.



