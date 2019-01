Vendée : vers la suppression des ronds-points

Le pays a construit énormément de ronds-points dans les années 1980 et 1990 pour des raisons de sécurité. La tendance a désormais changé. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, non seulement le maire ne construit plus de giratoire, mais il en détruit. Les élus se détournent des ronds-points en raison de leur coût principalement. Celui-ci s'élève à entre 200 000 et un million d'euros.



