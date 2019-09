Vendredi 13, une bonne occasion pour devenir millionnaire

JT 13H - Ce vendredi 13 septembre 2019, 162 millions d'euros sont à gagner à l'EuroMillions. La chance va-t-elle sourire aux superstitieux ?

Si pour certains le vendredi 13 est un synonyme de malheur, pour d'autres, c'est le jour idéal pour tenter de décrocher le million. Près de 162 millions d'euros sont en effet en jeu à l'EuroMillions, et treize millions au Loto. A Caen, de nombreux joueurs se sont rués sur les grilles. A peine celles-ci remplies que les projets pleuvent déjà. Tous espèrent remporter le gros lot.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.