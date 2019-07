Des buralistes vont vendre des billets de train dès cet été : quelles sont les cinq régions concernées ?

Pour compléter la vente de billets par internet et par téléphone, la SNCF s'est employée à multiplier les canaux de distribution alors que de nombreux guichets disparaissent dans les petites gares. Et l'allongement des files d'attente aux guichets des plus grandes a notamment conduit la semaine dernière SNCF et la ministre des Transports à promettre des renforts.





"Il y a beaucoup de bureaux de tabac, on vend de moins en moins de cigarettes, on pourrait vendre autre chose et les billets de TER c'est une vraie bonne idée", avait lancé en février Guillaume Pepy. "Aujourd'hui, 96% des voyageurs qui utilisent un TER partent d'une gare où il y a une solution de vente, un guichet, un automate ou les deux. Il en reste 4%. Et même si la vente en ligne galope, nous voulons une solution pour chacun", a-t-il noté lundi.





La SNCF expérimente aussi la vente de billets avec des tournées de guichets mobiles s'arrêtant dans les petites gares et sur les marchés et travaille avec La Poste, les commerçants et les collectivités locales pour diversifier ses canaux de distribution. Pour le groupe public, les 24.500 bureaux de tabac "incarnent le commerce de proximité", avec des horaires très étendus et une forte présence sur le terrain. "Ils constituent donc des partenaires privilégiés pour TER dans sa stratégie de conquête".