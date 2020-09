Vers l'interdiction "pure et simple" du protoxyde d’azote : "Il était temps que le gouvernement prenne ses responsabilités"

"Il était temps que le gouvernement prenne ses responsabilités", poursuit la mère endeuillée, insistant sur le fait que cela devenait "urgent" et rappelant qu'en décembre 2019, le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de loi prévoyant l'interdiction de vente de protoxyde d'azote, un composé chimique faisant l’objet d’un usage détourné par les plus jeunes.

"Enfin une bonne nouvelle". Sur la page Facebook de l'association Yohan, du nom de son fils décédé en 2018 après avoir inhalé du protoxyde d’azote, Nadine Grosdidier n'a pas tardé à partager son soulagement en toutes lettres. Dimanche, dans une interview au Parisien, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a en effet détaillé les mesures de lutte contre l'insécurité et les stupéfiants, précisant notamment réfléchir à une "interdiction pure et simple" de la vente des gaz hilarants.

"J'ai moi-même reçu beaucoup de mails de maires qui prennent des arrêtés, les pauvres, ils ne pouvaient plus rien faire d'autre", explique-t-elle, regrettant que le phénomène "a pris de l'ampleur en deux ans alors que ça aurait pu être évité". Et d'ajouter , stupéfaite : "Je ne pensais pas qu'on en arriverait là, pour certains, c'est par bonbonne entière".

Estimant que la situation actuelle s'apparente à de la "non-assistance à personne en danger", Nadine Grosdidier attend désormais une chose : "Que l'adoption d'une loi aille vite étant donné l'urgence sanitaire (...) pour ces parents et pour ces jeunes qui se mettent en danger."

Celle qui a fait de la prévention une mission au quotidien depuis la mort de son fils, "à sa petite échelle" précise-t-elle, compte tourner une page une fois le texte de loi adopté. "Mon rôle s’arrêtera là", annonce-t-elle. "Après la mort de Yohan, ça me mettait en colère de voir que rien n'était fait. 'Que fait le gouvernement ?', je me répétais. (...) Je n'avais plus rien à perdre, je me devais de faire quelque chose pour prévenir car beaucoup de parents, comme nous à l'époque, ne savent pas que ça existe, on a beaucoup de retours de parents qui n'en reviennent pas", détaille-t-elle.