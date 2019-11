Vesoul : une religieuse privée de maison de retraite à cause de son voile

"Il nous faut oser !" Le doyen des Plateaux de Vesoul, en Haute-Saône, a dénoncé dans un texte paroissial ce qu’il décrit comme des "principes de laïcité qui ne sont pas compris" portant préjudice aux chrétiens. Evoquant des "craintes mal gérées", qui bloquent des situations dans la vie de ces croyants, il cite le cas d'une religieuse à qui on a refusé une place dans une résidence à cause de son habit religieux et de son voile.