Vétusté du réseau ferroviaire SNCF : les usagers doivent-ils s'inquiéter ?

"Je peux vous assurer qu’on a tous en tête l’accident de Brétigny et qu’évidemment, tout est fait pour que cela ne se reproduise pas", a déclaré Elisabeth Borne ce mercredi matin sur RTL. "La sécurité des voyageurs est la priorité numéro 1" pour la ministre en charge des Transports. Elle a donc assuré à son tour qu’il n’y avait pas de problèmes de sécurité à craindre dans l’immédiat et que l’EPSF était simplement "dans son rôle en signalant à la SNCF des insuffisances". Elle s’est engagée à ce que le ministère et l’EPSF soient "vigilants à ce que des correctifs soient apportés à court terme et à moyen terme à ces anomalies".





Elisabeth Borne voit dans ce document, et plus généralement dans les dizaines de rapports émis par l’EPSF chaque année, les conséquences de "décennies de sous-investissement". La ministre estime désormais “y consacrer les moyens nécessaires”, en investissant "plus qu’on ne l’a jamais fait dans le transport ferroviaire". Elle a rappelé que le gouvernement s'est engagé à porter l'effort de modernisation des voies ferrées à 3,6 milliards d'euros par an, soit "50% de plus que ce qui se faisait au cours de la dernière décennie".