Les consommateurs ont-ils changé leurs habitudes après l'affaire Spanghero ?

En 2013, la présence de viande de cheval dans les plats cuisinés produits par l'entreprise Spanghero avait généré un gros scandale. Depuis, des mesures ont été prises pour renforcer l'information des consommateurs. En ce qui concerne les plats cuisinés, la réglementation sur l'étiquetage de l'origine de la viande a été rendue obligatoire sous peine d'amendes. Certains Français y font de plus en plus attention. D'autres préfèrent se fier à la qualité du fait maison.



