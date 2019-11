100% d'abattoirs halal en Île-de-France ? Une intox qui a la dent dure

Les images sont particulièrement dures. On y voit des bovins entrer un à un dans une pièce, être immobilisés et positionnés à la renverse à l'aide d'une machine, puis être égorgés par des hommes tout de blanc vêtus, casques vissés sur la tête. Du sang en grande quantité est visible sur le sol. A l'heure où nous écrivons ces lignes, la vidéo a été vue plus de 292.000 fois sur Twitter.

Volontiers provocateur, l'essayiste se trompe à deux niveaux : la vidéo n'a pas été prise dans un abattoir français, ni même de l'Union européenne. Et les abattoirs franciliens, qui représentent une infime proportion de la production nationale, réalisent des abattages traditionnels, en plus des abattages rituels.

"Dans le cas d'un abattage sans étourdissement, l'immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est assurée au moyen d'un procédé mécanique appliqué préalablement à l'abattage et est maintenue jusqu'à la perte de conscience de l'animal", indique en effet la loi .

"D’autre part, parce que la réglementation européenne, quel que soit le type d’abattage, impose la contention du corps et de la tête", ce que l'on n'observe pas sur les images, poursuit-elle. "De plus, l’animal ne peut en aucun cas être libéré du piège tant qu’il présente des signes de conscience", ajoute Interbev.

L’abattage rituel est "particulièrement encadrée dans un objectif de protection des animaux", rappelle également le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation . Il "doit ainsi nécessairement être effectué dans un abattoir agréé, après immobilisation de l’animal, en respectant l’ensemble des mesures en matière de bien-être animal prévues par les réglementations nationales et européennes".

L'accusation d'une production de viande exclusivement halal en Île-de-France est elle aussi une reprise. Déjà en 2012, Marine Le Pen affirmait que tous les abattoirs "sans exception" vendaient de la viande halal dans la région et que les consommateurs franciliens étaient susceptibles d'en manger à leur insu. A l'époque, le gouvernement avait démenti cette information.

La situation n'est pas bien différente aujourd'hui. Premier élément, on compte dans les Yvelines, à Houdan, un abattoir de porcs, une viande qui n'est consommée ni par les musulmans ni par les juifs, également concernés par l'abattage rituel. En dehors des abattoirs de volaille et de petit gibier à plumes, on compte trois autres structures en Île-de-France : les abattoirs de Jossigny et de Meaux qui bénéficient d'un agrément pour les bovins ou encore les moutons, ainsi que celui d'Ezanville qui se limite aux petits ruminants, caprins et ovins. Les trois établissements possèdent un agrément pour l'abattage rituel, nous indique Interbev.

Pour autant la réglementation impose depuis 2011 la mise en place d'un "système d'enregistrements (...) permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent". Autrement dit, la norme reste l'étourdissement avant l'abattage et son absence doit être une réponse à une commande spécifique de viande halal ou casher.

Concernant la volaille et le petit gibier, comme les lapins, on en dénombre 26 dans la région, selon le ministère de l'Agriculture. Certains ont opté pour l'abattage rituel, d'autres non. Nous n'avons pas pu obtenir, à l'heure de la publication de l'article, leur répartition en nombre.