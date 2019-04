Victime d'une agression transphobe à Paris, Julia a été insultée une nouvelle fois lors d'un rassemblement

Au micro, la jeune femme explique : "Il y a un groupe d'hommes sur le côté qui vient de nous insulter, qui nous ont traité de salopes, donc voyez, encore une fois, ça continue". Elle a redit sa détermination à poursuivre "le combat (...). Soyez fiers de ce que vous êtes, gardez la tête haute", a-t-elle appuyé. "Le combat continue, voilà, je ne suis pas la première victime d'une agression transphobe et je ne serai certainement pas la dernière, il va y en avoir encore beaucoup, mais en donnant de la visibilité toujours encore une fois et en se battant, on pourra peut-être faire avancer les choses.", dit-elle.