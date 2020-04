11 mai : le département de Seine-Saint-Denis peut-il passer du rouge au vert ?

Avec plus de 830 décès dus au coronavirus et des hôpitaux toujours sous tension, la Seine-Saint-Denis fait partie des départements les plus touchés par l'épidémie. Elle est classée rouge. Pour les élus locaux de ce département, le plus pauvre du pays, le retour à la normale peut être retardé par des raisons économiques. L'offre de soins y est bien inférieure à la moyenne nationale. D'ici le 11 mai, la situation peut-elle s'améliorer au point que le département soit classé vert ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.