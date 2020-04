11 mai : un déconfinement sur-mesure pour chaque département

La suppression de l'attestation de déplacement fait partie des grands changements liés au déconfinement. Ce sésame ne sera plus nécessaire pour un trajet inscrit dans un cercle de 100 km autour du domicile. Par contre, l'ouverture des établissements et les lieux publics dépendra du statut du département dans lequel le citoyen habite. Ceux peu touchés par l'épidémie se verront attribuer la couleur verte, les autres seront classés rouges. Le degré des consignes et des mesures sanitaires dépendra de cette classification. Tous les soirs, la couleur des départements sera réactualisée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.