VIDÉO - 14-Juillet à Nice : les images du premier feu d’artifice depuis l’attentat de 2016

Un spectacle féerique et beaucoup d’émotions mêlées. Pour la première fois depuis l’attentat du 14 juillet 2016, au cours duquel 86 personnes ont trouvé la mort sur la promenade des Anglais, la ville de Nice a renoué avec la tradition du feu d’artifice pour la fête nationale. Il a toutefois été programmé le 13 juillet, et non le 14, à la demande des associations représentant les familles des victimes.





Le spectacle pyrotechnique a été tiré à 22 heures depuis une barge située en face du quai des Etats-Unis, dans le prolongement de la promenade des Anglais. Environ 60.000 personnes y ont assisté, selon le maire de Nice Christian Estrosi.