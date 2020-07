14 juillet : retour sur les temps forts du défilé en hommage aux soignants

La célébration de la fête nationale a été un peu particulière cette année. À la place du défilé classique du 14 juillet, une parade militaire en hommage aux soignants a été organisée sur la place de la Concorde. L'ouverture de la cérémonie était inédite. Encadré par une soixantaine de chevaux et de cavaliers de la Garde républicaine, Emmanuel Macron a ouvert le bal sur le pont de la plus grande place de Paris. Revivez les moments forts du défilé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.