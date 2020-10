VIDÉO - La maison d'une retraitée de 75 ans squattée par un locataire indélicat qui ne paye plus le loyer

L'affaire n'est pas sans rappeler l'histoire du couple de Lyonnais qui avait été empêché de rentrer dans sa villa de bord de mer à cause d'une famille de squatteurs. Après deux années en Guyane, Martine Garofalo, 75 ans, entendait récupérer sa maison de Rochefort-du-Gard (Gard), qu'elle avait louée à deux personnes avant de partir. Mais ces deux occupants ne payaient plus leur loyer depuis environ un an et demi, soit 8.000 euros d'impayés. Avant de revenir, le septuagénaire leur avait adressé un courrier recommandé leur signifiant qu'elle souhaitait récupérer son bien au 1er septembre.

Faute de réponse, mi-août, Martine Garofalo s'est présentée sur place. Mais l'un des deux occupants lui a alors refusé l'accès -l'autre ayant disparu sans laisser d’adresse depuis juillet 2019. "La justice me dit que je n’ai pas le droit de rentrer ‘chez lui’. Si j’entre, il peut se retourner contre moi et demander des dommages et intérêts", raconte la septuagénaire. Quitte à enfreindre la loi, en se servant d’une vieille télécommande, cette sage-femme à la retraite a pu quand même pénétrer dans le domicile et récupérer sa voiture qui se trouvait dans le garage.