350 000 euros de bons d'achat distribués aux agents des services publics de Chalon-sur-Saône

À Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), employés de l'hôpital, personnel de la mairie et policiers ont reçu un chéquier de 75 euros de la part de la municipalité. Un investissement de 350 000 euros qui se veut être une marque de gratitude vis-à-vis de l'effort fourni par ces agents publics durant la crise sanitaire. C'est également l'occasion de faire vivre les commerces de la ville. En effet, ces primes doivent y être dépensées. Clients et commerçants y trouvent leur compte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.