48 heures avec des séminaristes à Nantes

LE WE 20H

En voulant devenir prêtre, les séminaristes choisissent bien plus qu'un métier. L'Église les prépare longuement à cet engagement qui exige bien des sacrifices. Leur nombre a augmenté en 2018 pour la première fois depuis longtemps. Pendant 48 heures, nous avons pu rencontrer certains d'entre eux, en pleine formation au séminaire Saint-Jean de Nantes.



