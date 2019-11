VIDÉO - 5 décembre : Philippe Martinez appelle à une grève reconductible, "les salariés décideront"

De quoi laisser présager donc des semaines de conflit et de trafic ferroviaire perturbé, a fortiori pendant les fêtes de fin d'année. Comme en 1995 ? Là encore, "ce sont les salariés qui décident", martèle Martinez. Un mouvement qui continuera tant que le gouvernement ne retire pas ce projet ? "S’il ne retire pas ce mauvais projet" rectifie-t-il. "Nous, on demande juste une amélioration du système des retraites."

Les trois premiers syndicats représentatifs de la SNCF - CGT, Unsa et SUD - ont signé un appel unitaire à une grève illimitée, reconductible par période de 24 heures, à partir du jeudi 5 décembre, jour de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Une décision que Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, invité ce dimanche du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI a bien confirmé : "Nous appelons à reconduire le mouvement après le 5 décembre et ce sont les salariés, dans des assemblées générales, qui décideront s’ils veulent la reconduire, ou pas. Nous, nous appelons à ce que cette mobilisation puisse durer."

Les syndicats représentatifs de la SNCF ont ajouté au rejet de la réforme des retraites des revendications propres à l'entreprise et à la branche ferroviaire en termes d'emploi, de salaire ou de sous-traitance. Philippe Martinez rappelle à ce sujet qu'ils ont rendez-vous à Matignon ce mardi à 9h30, balayant ainsi les accusations selon lesquelles le syndicat refuse de discuter avec le gouvernement.

De là à appeler à une grève générale ? "Quand on appelle tous les salariés à se mobiliser, on appelle à une généralisation des grèves". Ce qui est à distinguer d'un appel à une grève générale. "Même 1968, ce n’était pas une grève générale : la CGT avait appelé à des actions partout et c’est les salariés qui ont généralisé les grèves. Il n’y a pas un bouton magique dans le bureau du secrétaire général pour décréter d'une grève générale. Par contre, il faut qu’il y ait partout dans le pays des grèves massives."

La CGT, absente de plusieurs rendez-vous de négociations avec l'exécutif, a appelé avec d'autres syndicats à manifester le 5 décembre contre la réforme des retraites prévue par le gouvernement, prévoyant notamment la fin des régimes spéciaux.