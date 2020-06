76 ans du Débarquement : des commémorations inédites ce 6 juin

Sur les plages du Débarquement en Normandie, le 76 ème anniversaire du 6 juin 1944 a été commémoré ce samedi. Mais épidémie oblige, les Américains et les Britanniques n'ont pas pu être présents cette année. Au cimetière de Colleville-sur-Mer, un seul vétéran a représenté tous les autres. Une cérémonie tout aussi étrange s'est tenue à Omaha Beach, avec seulement quelques anciens combattants, ambassadeurs, et la secrétaire d'État aux armées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.