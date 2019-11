82% de taxes sur le tabac : un prix prohibitif ?

Il y a 30 ans, le paquet de cigarettes coûtait 10 francs. Il coûte désormais six fois plus, 10 euros. Cette barre symbolique a été franchie par quelques marques ce vendredi, avec une énième augmentation du prix du tabac, la neuvième du quinquennat Macron. Un produit où les taxes représentent la quasi-totalité du prix. L'objectif est de décourager les fumeurs.



