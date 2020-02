À 101 ans, Léon Séryes joue toujours de l’accordéon

À Aurillac (Cantal), Léon Séryes, 101 ans, est un musicien passionné, souriant et au plaisir communicatif. Une fois par mois, il joue pour les autres résidents de sa maison de retraite. Ce centenaire a appris l'accordéon quand il était enfant et a animé des centaines de bals. Une fois installé dans le salon, il ne perd pas une minute pour commencer son récital.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.