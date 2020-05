À 89 ans, Juliette espère pouvoir rouvrir son bar

Après plus de deux mois sans voir leurs clients, les cafés et les restaurants attendent avec impatience de pouvoir rouvrir. À Argentré (Mayenne), Juliette Néel n'avait jamais fermé son bar depuis 1973. À 89 ans, elle a toujours travaillé et son établissement est toute sa vie. Par précaution, elle n'est plus sortie depuis le mois de mars. En attendant de pouvoir retrouver ses habitués, elle se change les idées dans son potager.