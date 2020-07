À Annecy, les vacanciers cherchent la fraîcheur près du lac

A lui seul, il offre deux sources de fraîcheur : l'eau et la montagne. Le lac d'Annecy (Haute-Savoie) est une étape idéale pour les vacances, d'autant plus que les activités nautiques n'y manquent pas. Que ce soit sur un bateau sans permis, en acajou centenaire ou sur un pédalo, à chacun sa façon de se rafraîchir et en prendre plein la vue. Petits et grands prennent plaisir dans cet endroit très prisé au cadre enchanteur.