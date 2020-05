À Armentières, une famille poursuit son confinement

Pour ce couple d'enseignants et leurs six enfants, l'heure du déconfinement n'a pas encore sonné. Laurent Varlet, le papa, a été contaminé par le coronavirus à la mi-mars et reste encore très fragile. Tous ont compris qu'il fallait encore rester à la maison. Sa femme Stéphanie se charge de l'enseignement de leurs enfants et des cours à distance pour ses élèves. En attendant des jours meilleurs, cette famille transforme souvent leur maison en salle concert.



