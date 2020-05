A Bordeaux, la librairie Mollat se remet en marche

A Bordeaux, les amateurs de livres peuvent de nouveau accéder à la librairie Mollat. Dès la réouverture, les clients sont venus nombreux pour reprendre leurs habitudes et découvrir les nouveautés. Cependant, ils doivent respecter les gestes barrières et éviter de trop feuilleter les livres. Dans cette librairie, les livraisons reprennent timidement ainsi que l'expédition des livres pour les lecteurs qui préfèrent ne pas revenir en magasin par prudence.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.