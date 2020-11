A Brest, les étourneaux font du bruit mais pas que

A Brest, le balai aérien des étourneaux commence au crépuscule. Dans le ciel, un nuage d'oiseaux qui ondule et se transforme à chaque seconde, se forme. Et chaque soir, ils dansent au-dessus du centre ville.



Dès le mois de novembre, ces oiseaux migratoires viennent nicher dans de nombreuses villes françaises attirés par la chaleur et la lumière. Cependant, ils produisent des nuisances sonores et olfactives que certains habitants n'apprécient guère. Au lendemain, c'est un autre balai qui commence car les Brestois découvrent leur square dans un piteux état. Plusieurs fois par semaine, la municipalité doit nettoyer les déjections.



Après l'effarouchage, la mairie veut se lancer dans d'autres méthodes pour faire fuir les oiseaux. Elle envisage de mettre des filets sur les arbres pour éviter que les étourneaux s'y posent tout en espérant qu'ils n'aillent pas se reposer ailleurs. Quoiqu'il arrive, ces oiseaux reprendront leur voyage en février vers des pays plus chauds comme l'Espagne ou l'Italie.