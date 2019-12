À Cahors, l'eau provenant du réseau public reste impropre à la consommation

À cause des fortes pluies de la mi-décembre 2019, les habitants de Cahors ont été privés d'eau potable pendant environ deux semaines. La distribution de bouteilles d'eau est devenue un rituel. Dans la commune, l'eau ne fait l'objet d'aucun traitement mais est directement extraite de la fontaine naturelle. Cependant, celle-ci a été polluée pour la cinquième fois en cinq ans par les intempéries. Chez certains habitants, des usages domestiques à la cuisine, tout se fait à la bouteille.



