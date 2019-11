A Cahors, les commerçants s'organisent pour préparer Noël

À Cahors, dans le Lot, les magasins souhaitent attirer le maximum de clients pendant la période cruciale qu'est Noël. En effet, comme dans toutes les villes moyennes, ils ont constaté une baisse de leur fréquentation. D'autant plus que quatre Français sur cinq reconnaissent préparer Noël sur Internet. Pour faire face à cette concurrence, les commerçants se regroupent et organisent des opérations commerciales. Certains privilégient également les vitrines et les papiers cadeaux.