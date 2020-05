À Cannes, les plages sont désinfectées à l'eau oxygénée

Pour sauver la saison, les professionnels du tourisme se mobilisent et sont prêts à tout pour attirer les visiteurs. La ville de Cannes (Alpes-Maritimes) va jusqu'à désinfecter ses plages. Même si cette opération ne repose sur aucune réalité scientifique, elle vise à rassurer la population. La société Ecotank utilise un procédé sans produits chimiques à base d'eau oxygénée diluée dans de l'eau de mer. Il serait efficace 48 heures et sans risque pour les humains et l'environnement.



