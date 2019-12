À Champagnole, les enfants découvrent leurs cadeaux de Noël

Cette année encore, le Père Noël a rempli sa mission. À Champagnole, dans le Jura, tous les enfants ont reçu leurs cadeaux en dessous du sapin. Afin de satisfaire toutes les demandes, il a pu compter sur l'aide de ses lutins. Ces derniers ont travaillé dur pour assurer les livraisons à temps. Pour les grands et petits, cette fête est une journée de joie et de partage à passer en famille, que chacun aimerait faire durer plus longtemps.



