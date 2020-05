A la découverte de l'atelier de filature Arpin

Les métiers à tisser de la filature Arpin rythment les journées à Séez (Savoie). Cela fait 200 ans que cette famille transforme la laine des éleveurs de la région. Jacques Arpin, huitième du nom, est l'œil et le garant d'un fil sans défaut. Dans cet atelier, le métier de tisserand ne s'apprend pas mais s'enseigne. Et les savoir-faire se transmettent de génération en génération.



