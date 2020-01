A la rencontre de Pierrette Lambert, une artiste peintre hors du commun

Âgée de 91 ans, Pierrette Lambert est une artiste peintre française. Depuis des années, elle a utilisé ses talents au service de la Banque de France pour concevoir des billets. L'artiste a également créé ceux de nombreux pays africains et du Vietnam, ainsi que des timbres. En moyenne, elle a besoin de trois à quatre mois pour finaliser une maquette. Après une vie passée dans l'ombre, Pierrette Lambert sort de l'anonymat et expose ses œuvres au public.



