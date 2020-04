À Notre-Dame, le vendredi saint célébré sur fond de mesures sanitaires strictes

Au cœur du chantier à l'arrêt, les religieux et les interprètes sont entrés dans la cathédrale en respectant un mètre de distance entre eux, en utilisant des casques et des combinaisons de sécurité. Sauvée des flammes, la couronne d'épines revient pour la première fois à Notre-dame depuis l'incendie. Aucune célébration ne s'y était tenue depuis près d'un an.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.