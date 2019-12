A Paris, le commerce, l’hôtellerie et la restauration fortement impactés par la grève

À dix jours de Noël, à Paris, des hôtels, des restaurants, des théâtres et des magasins sont désertés car difficiles d'accès pour les clients à cause de la grève des transports. Dans un magasin de jouets dans lequel les caméras du JT de 13 heures de TF1 se sont rendues (vidéo en tête de cet article), la fréquentation a baissé de 20%, alors qu'il devrait tourner à plein régime avant les fêtes. Dans une brasserie parisienne, c'est aussi le désert. Les salles de spectacles font face à jusqu'à 40% d'annulations le soir. Et alors que des touristes renoncent à leur voyage à Paris, dans les hôtels, on assiste aussi à des annulations en cascade.