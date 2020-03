A Paris, rencontre avec les travailleurs de l'ombre

Il y a ceux qui s'astreignent à rester à la maison et ceux qui n'ont pas le choix. Ce sont les travailleurs de l'ombre, qui assurent l'indispensable pour nous permettre de continuer à vivre. Ces hommes et ces femmes, qui derrière les murs des hôpitaux, chaque jour et chaque minute, sauvent nos vies. Il y a aussi ceux qui entretiennent l'hygiène des rues de notre capitale, et d'autres qui assurent les services utiles au quotidien.