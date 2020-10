À quoi vont ressembler nos prochaines semaines ? Retour sur les mesures annoncées

La situation sanitaire l'exigeait. Emmanuel Macron a tranché pour un confinement national et rapide pour freiner l'épidémie. Entré en vigueur dès jeudi soir minuit, il s'applique à l'ensemble du pays sans distinction des territoires, mais avec seulement des adaptations pour l'Outre-Mer. Les Français semblent résignés à ce durcissement des mesures.



La principale différence par rapport au mois de mars concerne les établissements scolaires. Cette fois, les crèches, les écoles, les collèges et lycées restent ouverts, mais avec un protocole sanitaire renforcé. Pour les Universités en revanche, les étudiants devront se contenter d'enseignement à distance.



Les bars et restaurants baissent le rideau ainsi que les commerces non essentiels. C'est un nouveau coup dur pour les professionnels malgré un plan spécial de soutien pour les commerçants et petites entreprises. Pareil pour tous les cinémas et théâtres qui vont fermer à partir de jeudi soir pendant un mois. La Poste, Pôle emploi, ou encore les mairies, les guichets des services publics continuent de fonctionner, contrairement au premier confinement. Le télétravail devient la norme. Mais les usines, les chantiers et les exploitations agricoles poursuivent leurs activités.



Les déplacements, quant à eux, sont strictement limités. Ils sont uniquement autorisés pour des raisons professionnelles et médicales, pour faire ses courses ou une courte balade près de son domicile. Les visites dans les Ehpad sont également autorisées. Mais il est interdit de se déplacer d'une région à l'autre, à l'exception des retours de vacances au plus tard ce dimanche.



À l'approche de la Toussaint enfin, les cimetières restent ouverts au public.



L'ensemble de ces mesures s'applique jusqu'au 1er décembre au moins. Elles pourraient être renforcées tous les quinze jours en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et pour limiter les contaminations et éviter un troisième confinement, des plateformes de tests massives vont se multiplier. Bientôt, les tests antigéniques avec des résultats en 30 minutes seront disponibles. Le chef de l'État veut également améliorer l'isolement des personnes positives.



