A Vallon-Pont-d'Arc, pas plus de 100 personnes en même temps sur le marché

Dorénavant en Ardèche, la préfète du département interdit la présence de plus de 100 personnes sur les marchés. Une décision qui suscite la colère des producteurs. A Vallon-Pont-d'Arc, les commerçants estiment que cette initiative n'est pas normale, puisque les risques de propagation du virus sont moins élevés en extérieur. De plus, les règles imposées ne sont pas les mêmes pour tous, notamment dans les supermarchés.



Les forains de la commune dénoncent effectivement un deux poids deux mesures, car il n'existe aucune limitation dans les grandes surfaces. Pour la police municipale, les nouvelles règles sont également difficiles à appliquer. Les agents doivent placer un personnel à chaque entrée des marchés pour comptabiliser le nombre des clients. Cette décision est surtout un coup dur pour les petits producteurs déjà affaiblis par l'annulation des marchés au printemps.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.