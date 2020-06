Abandon d'animaux : les refuges prodiguent des soins particuliers pour les chiens traumatisés

L'abandon provoque des traumatismes chez les animaux. À leur arrivée à la SPA, les chiens sont anxieux. Certains ne mangent pas durant plusieurs jours et peuvent même développer des pathologies comme l'hépatite. Ils nécessitent un suivi médical et une éducation pour leur redonner confiance. En moyenne, les chiens restent six mois au refuge avant d'être adoptés, mais le personnel de la SPA ne les confie pas à n'importe qui.



