Accros aux enchères : la chasse aux bonnes affaires

Le confinement a fait augmenter le nombre de ventes aux enchères en ligne. Pour des acheteurs en quête d'émotions fortes, les enchères sont un bon plan pour acheter des objets neufs, smartphone ou électroménager, à un prix imbattable. Ils ne font pas qu'acheter, ils remportent des ventes et dépensent sans trop compter. La mécanique de l'enchère et l'adrénaline qu'elle engendre, créent des addictions.



