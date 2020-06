VIDÉO - Réouverture d'Orly : un "water salute" pour célébrer le premier décollage

Avant la cérémonie, l'aéroport s'était préparé. Tout a été fait pour redonner confiance aux passagers. Plus de 7000 affiches et autocollants pour marquer la distanciation physique ont été apposés, et 150 distributeurs de gel et 137 plexiglas installés sur tous les comptoirs d'accueil, banques d'enregistrement et d'embarquement. Une caméra thermique prend également la température des voyageurs à l'arrivée. Dans les boutiques, qui sont presque toutes ouvertes, avec quelques exceptions comme un magasin de bonbons en libre service, des points d'encaissements mobiles ont été déployés. Les paniers en tissus ont été remplacés par des paniers métalliques pour pouvoir être désinfectés régulièrement, tout comme les testeurs à parfums.