VIDÉO - Affaire Estelle Mouzin : "Fourniret joue avec les enquêteurs, les juges, c'est un pervers", affirme l'avocat de la famille

"Nous étions convaincus qu'il était possible de trouver une issue à cette affaire en enquêtant autour de Michel Fourniret", a ajouté Me Didier Seban. Selon ce dernier, "l'enquête n'avait pas abouti faute de travail, et non faute de preuves. Des éléments étaient déjà au dossier et portaient le regard sur lui. Il n'y a heureusement pas tant de meurtriers d'enfants sur le territoire qu'on ne doit pas s'intéresser à ceux qu'on connait." Et maintenant ? "Nous demandons que l'enquête soit réalisée, qu'on vérifie l'emploi du temps, chacun des faits et gestes de Michel Fourniret, qu'on mette ce crime en perspective avec ses crimes. (…) Michel Fourniret joue avec enquêteurs, les juges, c'est un pervers. Il faut que la justice apporte la preuve sans lui. Après, nous espérons qu'il parlera."

Entendu près de trois heures mercredi après-midi par la juge d'instruction parisienne Sabine Khéris, Michel Fourniret a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration suivis de mort", a indiqué à l'AFP une source judiciaire. Interrogés à l'issue de son audition, les avocats de l'"ogre des Ardennes" n'ont pas souhaité de leur côté faire de déclaration à la presse.

Michel Fourniret avait toujours assuré jusqu'à présent être étranger à la disparition d'Estelle Mouzin, survenue le 9 janvier 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne), expliquant qu'il se trouvait ce jour-là à son domicile de Sart-Custinne, en Belgique.